Futbolista de U de Chile asegura confiesa miedo por disputar torneo internacional: "No vamos..."

Universidad de Chile estuvo en el ojo tormenta tras la polémica clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, misma que se confirmó a través de un fallo de la Conmebol que además descalifió a Independiente. Además, recordemos que los aficionados del club chileno están prohibidos de ingresar hasta 2027 a cualquier escenario de Argentina.

Esta situación a complicado al cuadro femenino del 'Romántico Viajero', que disputará la Copa Libertadores Femenina en Buenos Aires, incluso hay temor que haya algún tipo de represalías contras las futbolistas que viajen a la capital del país del tango.

Rebeca Fernández, delantera paraguaya de la U de Chile, asegura que había personas que querían ir a alentarlas y no podrán debido a las resticciones ya mencionadas.

"Es difícil y triste a la vez. Creo que había familias que querían ir a vernos, entonces es como que nos pongan límites en ese sentido“, dijo la artillera de nacionalidad paraguaya, quien también reveló que siente temor de jugar el campeonato continental, por un tema de seguridad".

“Para nosotras también, porque no vamos a estar tranquilas teniendo a un familiar ahí, y por el simple hecho que sean chilenos, ya es un tema. Estamos un poco tristes", agregó.

Universidad de Chile jugará la Copa Libertadores Femenina.

Cabe señalar que también el equipo masculino de Universidad de Chile no podrá llevar público a sus próximos siete partidos de local y siete de visita en torneos internacionales, esto tras los incidentes en Avellaneda.