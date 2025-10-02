Partidos de hoy EN VIVO, viernes 3 de octubre: programación, horarios y dónde ver

La programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 3 de octubre. Inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con el partido entre UTC contra Comerciantes Unidos. La Premier League también nos traerá un duelo emocionante. También tenemos acción en la Copa Libertadores Femenina.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Comerciantes Unidos vs. UTC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Hoffenheim vs Colonia
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Paris FC vs. Lorient
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Bournemouth vs. Fulham
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Verona vs Sasuolo
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub-20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Panamá vs Corea del Sur
|DirecTV Sports
|15:00
|Ucrania vs. Paraguay
|DirecTV Sports
|18:00
|Egipto vs. Chile
|DirecTV Sports
|18:00
|Nueva Zelanda vs. Japón
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Colo Colo vs. Olimpia
|14:00
|Deportivo Cali vs Libertad Limpeño
|18:00
|Club Nacional vs. U de Chile
|18:00
|Sao Paulo vs. San Lorenzo
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Tigre vs. Defensa y Justicia
|ESPN Premium
|19:15
|Argentinos Jrs vs. Central Córdoba
|TNT Sports Argentina
|19:15
|Unión Santa Fe vs. Aldosivi
|ESPN Premium
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Academia del Balompie vs Nacional Potosí
|16:30
|Universitario de Vinto vs. Real Oruro
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Deportivo Cali vs. Pereira
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Necaxa vs Pachuca
|Claro Sports
|22:00
|Mazatlán vs. San Luis
|TUDN USA
|22:05
|Atlas vs. Juárez
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|SP. Luqueño vs. 2 de Mayo
|DirecTV Sports
|18:00
|Cerro Porteño vs Recoleta
|DirecTV Sports
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.