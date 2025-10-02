0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 3 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 3 de octubre. Hay acción en la Liga 1, Bundesliga, Copa Libertadores Femenina y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY viernes 3 de octubre
Programación de los partidos que se realizarán HOY viernes 3 de octubre | Composición Líbero
La programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 3 de octubre. Inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con el partido entre UTC contra Comerciantes Unidos. La Premier League también nos traerá un duelo emocionante. También tenemos acción en la Copa Libertadores Femenina.

Sigue la acción por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025

HoraPartidoCanal
15:00Comerciantes Unidos vs. UTCL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Hoffenheim vs ColoniaDisney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Paris FC vs. LorientDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Bournemouth vs. FulhamESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Verona vs SasuoloDisney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub-20

HorariosPartidosCanales
15:00Panamá vs Corea del SurDirecTV Sports
15:00Ucrania vs. ParaguayDirecTV Sports
18:00Egipto vs. ChileDirecTV Sports
18:00Nueva Zelanda vs. JapónDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina Sub 20

HorariosPartidosCanales
14:00Colo Colo vs. Olimpia
14:00Deportivo Cali vs Libertad Limpeño
18:00Club Nacional vs. U de Chile
18:00Sao Paulo vs. San Lorenzo

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Tigre vs. Defensa y JusticiaESPN Premium
19:15Argentinos Jrs vs. Central CórdobaTNT Sports Argentina
19:15Unión Santa Fe vs. AldosiviESPN Premium

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Academia del Balompie vs Nacional Potosí
16:30Universitario de Vinto vs. Real Oruro

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30Deportivo Cali vs. PereiraRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Necaxa vs PachucaClaro Sports
22:00Mazatlán vs. San LuisTUDN USA
22:05Atlas vs. JuárezBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30SP. Luqueño vs. 2 de MayoDirecTV Sports
18:00Cerro Porteño vs RecoletaDirecTV Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

