Futuro para la 'bicolor': Niños peruanos brillan en el fútbol infantil de Rusia

Corresponsal en Rusia: escribe Lorenzo de Chosica

En medio de un panorama en el que pocos futbolistas peruanos destacan actualmente en Rusia, dos jóvenes promesas con raíces peruanas comienzan a hacer ruido en las canchas moscovitas. Se trata de Daniel Cesárovich Benavente Onuchak y Jesús Mijail Orlándovich Becerra Huamán, ambos nacidos en Moscú en 2013, hijos de peruanos que, al igual que muchos compatriotas, se graduaron en universidades rusas y formaron sus familias en ese país.

Daniel Benavente, mediocampista ofensivo del colegio moscovita 1252 Cervantes, empezó a patear la pelota desde niño junto a su padre, Julio César Benavente, en los campos deportivos de su vecindario. Bajo la dirección del profesor Maxim Rudenko, integra el equipo de su escuela, con el que ya ha ganado varios campeonatos a nivel capitalino. Sueña con conocer Machu Picchu, bañarse en el océano Pacífico y probar un auténtico ceviche en Lima.

Por su parte, Jesús Becerra, delantero del club infantil FC Almirante, compite en la liga juvenil de Moscú bajo la conducción del técnico Viacheslav Grómov. Al igual que Daniel, destaca por su dominio del balón, disciplina y concentración.

Ambos entrenadores coinciden en que los niños poseen una técnica depurada y gran pasión por el fútbol, cualidades que, sin duda, reflejan la herencia futbolera peruana.

Desde Rusia, la comunidad peruana envía su aliento a Alianza Lima, Universitario y Cienciano, equipos que siguen representando al país en torneos internacionales.

¡Somos uno, Perú!