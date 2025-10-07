0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Futuro para la 'bicolor': Niños peruanos brillan en el fútbol infantil de Rusia

Dos niños de padres peruanos destacan en el fútbol infantil de Moscú y sueñan con representar algún día al Perú.

Redacción Líbero
En Rusia se viene gestando jugadores de sangre peruana
En Rusia se viene gestando jugadores de sangre peruana | Lorenzo de Chosica | Difusión
COMPARTIR

Corresponsal en Rusia: escribe Lorenzo de Chosica

En medio de un panorama en el que pocos futbolistas peruanos destacan actualmente en Rusia, dos jóvenes promesas con raíces peruanas comienzan a hacer ruido en las canchas moscovitas. Se trata de Daniel Cesárovich Benavente Onuchak y Jesús Mijail Orlándovich Becerra Huamán, ambos nacidos en Moscú en 2013, hijos de peruanos que, al igual que muchos compatriotas, se graduaron en universidades rusas y formaron sus familias en ese país.

Las medidas que tomaría Alianza Lima para renovar a Néstor Gorosito.

PUEDES VER: Alianza Lima pone ultimátum a Néstor Gorosito para renovar su contrato: "Es clave que..."

Daniel Benavente, mediocampista ofensivo del colegio moscovita 1252 Cervantes, empezó a patear la pelota desde niño junto a su padre, Julio César Benavente, en los campos deportivos de su vecindario. Bajo la dirección del profesor Maxim Rudenko, integra el equipo de su escuela, con el que ya ha ganado varios campeonatos a nivel capitalino. Sueña con conocer Machu Picchu, bañarse en el océano Pacífico y probar un auténtico ceviche en Lima.

Por su parte, Jesús Becerra, delantero del club infantil FC Almirante, compite en la liga juvenil de Moscú bajo la conducción del técnico Viacheslav Grómov. Al igual que Daniel, destaca por su dominio del balón, disciplina y concentración.

Ambos entrenadores coinciden en que los niños poseen una técnica depurada y gran pasión por el fútbol, cualidades que, sin duda, reflejan la herencia futbolera peruana.

Desde Rusia, la comunidad peruana envía su aliento a Alianza Lima, Universitario y Cienciano, equipos que siguen representando al país en torneos internacionales.
¡Somos uno, Perú!

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, hora y dónde ver fútbol online este martes 7 de octubre

  2. ¿Llega a Universitario? Confirman futuro de Luis Ramos tras culminar contrato en América de Cali

  3. Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y Luis Advíncula, en delicado estado de salud

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano