Casa de Vinicius Jr. se incendia en España mientras el jugador de Real Madrid concentra con Brasil

En medio de la concentración de Brasil en Seúl, Corea del Sur, el futbolista Vinicius Junior recibió una dura noticia respecto a su hogar en España. El atacante de Real Madrid fue notificado del incendio de su casa en horas de la madrugada de este jueves 9 de octubre. El fuego no se extendió a mayores y bomberos pudieron controlarlo.

"La casa de Vini Jr. en España sufrió un incendio. El fuego se originó en la sauna y el humo se extendió a otras habitaciones de la casa, afectando dos plantas. Se llamó a los bomberos y controlaron la situación. Afortunadamente, no hay reportes de heridos ni intoxicaciones. Vini Jr. no se encontraba en casa en el momento del incidente. El delantero se encuentra en Corea del Sur con la selección brasileña", informó el diario Marca de España.

(VIDEO: El Chiringuito)

Noticia en desarrollo...