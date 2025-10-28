- Hoy:
¿A qué hora juega Peñarol vs Plaza Colonia y dónde ver la final de la Copa Uruguay?
Peñarol y Plaza Colonia se enfrentan este miércoles 29 de octubre, desde el estadio Centenario, por la gran final de la Copa Uruguay. Repasa horario y guía de canales.
Peñarol se enfrenta a Plaza Colonia este miércoles 29 de octubre, por la gran final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horario y guía de canales para ver esta definición por el título.
¿A qué hora juega Peñarol vs Plaza Colonia?
- Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay: 20:30
- Bolivia y Venezuela: 19:30
- Perú, Ecuador y Colombia: 18:30
- México: 17:30
- Estados Unidos: 18:30 (Miami y Nueva York) y 15:30 (Los Ángeles)
- España: 00:30 (del jueves 30)
¿Dónde ver Peñarol vs Plaza Colonia?
En Uruguay puedes ver la final a través de VTV+, mientras que para el resto de Sudamérica puedes seguir el encuentro vía Disney+.
Peñarol vs Plaza Colonia: previa del partido
El 'Carbonero' dejó en el camino a Defensor Sporting, rival al que venció en semifinales con un marcador de 2-0, y apunta a sumar primera estrella en este campeonato que se instauró en 2022.
Por su parte, los 'Alviverdes' se ganaron su boleto a esta final tras eliminar a Racing de Montevideo a través de los penales. ¿Dará el golpe y vencerá al gigante del fútbol 'charrúa'?
Peñarol y Plaza Colonia juega la final de la Copa AUF Uruguay.
Recordemos que el campeón de este torneo otorgorá un cupo a la Copa Libertadores como Uruguay 4, comenzando el certamen desde la Fase 1 y teniendo que superar tres llaves para llegar a la zona de grupos.
