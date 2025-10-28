0
Peñarol y Plaza Colonia se enfrentan este miércoles 29 de octubre, desde el estadio Centenario, por la gran final de la Copa Uruguay. Repasa horario y guía de canales.

Wilfredo Inostroza
Peñarol se enfrenta a Plaza Colonia este miércoles 29 de octubre, por la gran final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horario y guía de canales para ver esta definición por el título.

¿A qué hora juega Peñarol vs Plaza Colonia?

  • Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay: 20:30
  • Bolivia y Venezuela: 19:30
  • Perú, Ecuador y Colombia: 18:30
  • México: 17:30
  • Estados Unidos: 18:30 (Miami y Nueva York) y 15:30 (Los Ángeles)
  • España: 00:30 (del jueves 30)

¿Dónde ver Peñarol vs Plaza Colonia?

En Uruguay puedes ver la final a través de VTV+, mientras que para el resto de Sudamérica puedes seguir el encuentro vía Disney+.

Peñarol vs Plaza Colonia: previa del partido

El 'Carbonero' dejó en el camino a Defensor Sporting, rival al que venció en semifinales con un marcador de 2-0, y apunta a sumar primera estrella en este campeonato que se instauró en 2022.

Por su parte, los 'Alviverdes' se ganaron su boleto a esta final tras eliminar a Racing de Montevideo a través de los penales. ¿Dará el golpe y vencerá al gigante del fútbol 'charrúa'?

Recordemos que el campeón de este torneo otorgorá un cupo a la Copa Libertadores como Uruguay 4, comenzando el certamen desde la Fase 1 y teniendo que superar tres llaves para llegar a la zona de grupos.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

