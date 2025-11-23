Núremberg tomó tajante decisión con Fabio Gruber tras debutar en la selección peruana

La selección peruana cerró sus partidos amistosos de noviembre y Fabio Gruber fue una de las novedades. El zaguero de 23 años tuvo su primera experiencia en la Blanquirroja frente a Chile, dejando buenas sensaciones. Tras ello, regresó a Alemania para unirse a su club Núremberg de la Bundesliga 2.

Cabe mencionar que el jugador generó mucha expectativa con su presencia en la defensa nacional, donde espera poder ganarse un espacio, en medio del recambio generacional. En ese contexto, los hinchas del equipo y seguidores del futbolista conocieron una importante noticia sobre él.

Fabio Gruber y una llamativa noticia desde Alemania

Ya en Alemania, Fabio Gruber se puso a las órdenes de su entrenador con miras al partido frente a Arminia por una nueva fecha de la segunda división. El defensa peruano arrancó el encuentro no solo de titular, sino también con la cinta de capitán, logrando una victoria por 2-0.

El defensa peruano se afianza en Alemania donde espera seguir creciendo para afrontar los próximo retos de la selección peruana. Cabe mencionar que durante los entrenamientos previo al amistoso contra el elenco chileno, el 'enmascarado' demostró que será de mucha ayuda no solo en la defensa, pues su velocidad también permitirá apoyar a sus compañeros en la salida.

Once inicial de Núremberg con Fabio Gruber de capitán

¿Quién es Fabio Gruber?

El futbolista Fabio Gruber nació en Alemania, pero tiene raíces peruanas. Juega de defensa central y a sus 23 años es uno de los elementos claves del Nuremberg, equipo de la Bundesliga 2. El jugador fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se envió la carta de reserva para que sea liberado en la fecha FIFA de noviembre para los amistosos frente a Rusia y Chile.