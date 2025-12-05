Grupo de Paraguay en el Mundial 2026: rivales, cuándo juega y fixture confirmado
Desde el Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos, se celebra el sorteo del Mundial 2026. Repasa aquí en que grupo quedó Paraguay, sus rivales y el fixture completo.
El sorteo del Mundial 2026 se realiza en Estadio Unidos y el mismo determinó los rivales que tendrá Paraguay en esta edición renovada del certamen. Bajo el mando del DT Gustavo Alfaro, la selección paraguaya buscará superar la fase de grupos e ilusionarse con el trofeo más prestigioso del mundo.
Grupo de Paraguay en el Mundial 2026
Recordemos que el Mundial 2026 se disputará en un formato único con la presencia de 48 selecciones en 12 grupos. La selección paraguaya, integra el Bombo 3, y está en la espera de conocer a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026.
|Grupo por confirmar
|1. Por confirmar
|2. Por confirmar
|3. Paraguay
|4. Por confirmar
Fixture confirmado de Paraguay en el Mundial 2026
Fecha 1: Por confirmar
Fecha 2: Por confirmar
Fecha 3: Por confirmar
¿Cuál es el formato del Mundial 2026?
El Mundial 2026 contará con un formato único con la presencia de 48 selecciones participantes, a diferencia de las 32 acostumbradas. En esta oportunidad, se conformarán 12 grupos de cuatro selecciones, que disputarán su pase a la siguiente ronda. Los dos primeros clasificarán automáticamente a los dieciseisavos de final, al igual que los 8 mejores terceros. Luego, el torneo seguirá su camino tradicional: octavos, cuartos, semifinales y la gran final.
