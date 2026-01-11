- Hoy:
¡En menos de 5 minutos! Lewandowski adelantó a Barcelona y Gonzalo García puso el 2-2 de Real Madrid
¡Tenemos partido! El delantero polaco Robert Lewandoski anotó la ventaja de 2-1 ante el Real Madrid y sobre el final del primer tiempo, el atacante de los 'Merengues' firmó el empate con lo justo.
Partidazo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Barcelona y Real Madrid igualan 2-2 al cierre del primer tiempo por la gran final de la Supercopa de España 2026. Ambos elencos vienen dando un gran espectáculo deportivo y luchan por quedarse con el título.
Gol de Robert Lewandowski ante Real Madrid
El delantero polaco del cuadro Catalán, Robert Lewandowski se las ingenió para 'picarle' la pelota a Thibaut Courtois tras recibir un pase filtrado de Pedri. Sin embargo, el 2-1 no duró mucho ya que Gonzalo García decretó el empate parcial.
(Video: América TV)
Gol de Gonzalo García ante Barcelona
Al respecto, el futbolista del elenco de Casa Blanca, aprovechó un rebote dentro del área luego de un tiro de esquina, y casi cayéndose marcó un soberbio golazo que dejó sin reacción a la zaga del conjunto 'Blaugrana', incluido el guardameta Joan García.
(Video: América TV)
El encuentro entre el Barcelona vs Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2026 viene siendo de ida y vuelta, y ninguno de los dos equipos está dispuesto a dar ventaja. De hecho, se espera que la segunda mitad del compromiso sea mucho más intenso y emocionante.
