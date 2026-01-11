0
Barcelona venció 2-1 a Real Madrid y es campeón de la Supercopa de España

¡En menos de 5 minutos! Lewandowski adelantó a Barcelona y Gonzalo García puso el 2-2 de Real Madrid

¡Tenemos partido! El delantero polaco Robert Lewandoski anotó la ventaja de 2-1 ante el Real Madrid y sobre el final del primer tiempo, el atacante de los 'Merengues' firmó el empate con lo justo.

Barcelona y Real Madrid empatan 2-2 al final del primer tiempo de la Supercopa de España
Partidazo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Barcelona y Real Madrid igualan 2-2 al cierre del primer tiempo por la gran final de la Supercopa de España 2026. Ambos elencos vienen dando un gran espectáculo deportivo y luchan por quedarse con el título.

Gol de Robert Lewandowski ante Real Madrid

El delantero polaco del cuadro Catalán, Robert Lewandowski se las ingenió para 'picarle' la pelota a Thibaut Courtois tras recibir un pase filtrado de Pedri. Sin embargo, el 2-1 no duró mucho ya que Gonzalo García decretó el empate parcial.

Gol de Gonzalo García ante Barcelona

Al respecto, el futbolista del elenco de Casa Blanca, aprovechó un rebote dentro del área luego de un tiro de esquina, y casi cayéndose marcó un soberbio golazo que dejó sin reacción a la zaga del conjunto 'Blaugrana', incluido el guardameta Joan García.

El encuentro entre el Barcelona vs Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2026 viene siendo de ida y vuelta, y ninguno de los dos equipos está dispuesto a dar ventaja. De hecho, se espera que la segunda mitad del compromiso sea mucho más intenso y emocionante.

  1. Barcelona se consagró bicampeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid

