¿A qué hora juega Olimpia vs Colo Colo y dónde ver transmisión de la Serie Río de La Plata?

Hora confirmada y canal de transmisión del partido Olimpia vs Colo Colo de este jueves 15 de enero por la Serie Río de La Plata 2026.

Sandra Morales
Olimpia y Colo Colo hacen su debut en la Serie Río de la Plata
Olimpia y Colo Colo hacen su debut en la Serie Río de la Plata | FOTO: LIBERO
Este jueves 15 de enero se enfrentarán Olimpia y Colo Colo en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El partido, que marcará su debut en la Serie Río de La Plata, se disputará a partir de las 19:00 hora peruana y la transmisión la puedes seguir de forma exclusiva por la plataforma Disney Plus.

¿A qué hora juega Olimpia vs Colo Colo?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Olimpia vs Colo Colo, válido por uno de los amistosos de la Serie Río de La Plata 2026:

  • México: 6:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 8:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver transmisión Olimpia vs Colo Colo?

Si quieres ver el partido de Olimpia vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: ESPN Premium
  • Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Centroamérica: Disney Plus

¿Cómo llega Olimpia y Colo Colo?

Tanto el Cacique como el Decano de Paraguay harán su debut oficial en la Serie Río de la Plata. Ambos equipos tienen programado disputar varios amistosos previo al inicio de sus respectivos torneos domésticos.

Colo Colo busca mejorar su imagen tras un 2025 complicado en el año de su centenario. Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan con importantes refuerzos como Matías Fernández y Javier Méndez que sumarán minutos y buscan ser claves para probar variantes en el mediocampo.

Por su parte, Olimpia, conocido como el “Rey de Copas”, también hace su estreno en el torneo. Este encuentro no es nada nuevo, pues el enfrentamiento es catalogado como rival histórico tras la final de la Copa Libertadores 1991, donde los chilenos se coronaron campeones.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

