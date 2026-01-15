¡Bombazo! Alfonso Barco, ex Universitario, será flamante refuerzo de destacado club europeo

Es uno de los jugadores que más recuerdan en Universitario, todo a raíz de su salida. El futbolista llegó a recibir hasta amenazas para que salga del club y por su tranquilidad decidió dar un paso al costado. Desde ahí empezó a destacar a tal punto de que ahora jugará en Europa con 24 años. No es cualquier club, es uno que es el vigente campeón de su liga y actualmente disputa torneo europeo.

Según el medio croata Novi List, Alfonso Barco es volante es nuevo refuerzo del NHK Rijeka, vigente campeón del fútbol de Croacia. Ahora disputará la liga croata HNL y jugará la UEFA Conference League. El peruano llega procedente de Emelec, equipo ecuatoriano donde tuvo un breve paso y rescindió contrato por temas económicos.

Alfonso Barco jugará en la primera división de Croacia | Vía Novi List - Croacia

Este es un gran paso para 'Fonchi' Barco, pues tendrá la posibilidad de dar el salto a un grande de Europa si es que así se lo propone. Además si muestra un buen nivel será uno de los 'fijos' en la convocatoria de la Selección Peruana. Es un jugador joven y disciplinado, justamente algo que buscan tener en la selección.

Trayectoria de Alfonso Barco

El volante ha vestido las camisetas de la Universidad San Martín, César Vallejo, Universitario de Deportes, Defensor Sporting de Uruguay, Emelec de Ecuador y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol croata.

La temporada 2025 de Alfonso Barco

Disputó la primera parte del año con Defensor Sporting y luego llegó a Emelec, donde compartió equipo con Christian Cueva. En total, disputó 37 partidos y anotó un gol con el equipo ecuatoriano. Además viene de jugar con la Selección Peruana en el último partido amistoso ante Bolivia.