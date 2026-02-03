Lo último: Plantel de Alianza Lima aterrizó en Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo

0
Alianza Lima llegó a tierras paraguayas para su debut en la Copa Libertadores, el jugador más solicitado fue el delantero Paolo Guerrero.

Fabian Vega
Alianza Lima enfrentará a Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores
Alianza Lima enfrentará a Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores | Alianza Lima
Hay mucha emoción de parte de la hinchada de Alianza Lima, pues su equipo jugará una vez más la clasificación para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede tendrá como rival a Sportivo 2 de Mayo de Paraguay y empezarán la llave en condición de visita, así como en la temporada 2025. Ahora el plantel fue recibido de gran manera.

Alan Cantero es una de las figuras de Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Se despide de Alianza? Se revela el futuro de Alan Cantero a poco del debut en Copa Libertadores

Según el periodista Gerson Cuba, el equipo blanquiazul llegó a a Ponta Pora, ciudad ubicada a en la frontera entre Paraguay y Brasil. A unos kilómetros se encuentra el estadio de 2 de Mayo. Por otro lado, el jugador más solicitado fue Paolo Guerrero. Hasta la camiseta del Corinthians, su ex equipo, lo hicieron firmar. No hay duda de que habrá mucho apoyo para el partido de mañana.

Vía Gerson Cuba

Vía Gerson Cuba

En el papel Alianza Lima es mejor equipo que el paraguayo, pero en el campo son 11 contra 11, por lo que nada está dicho. Se desconoce cuál será el equipo titular blanquiazul, ya que los visitantes acumulan 7 bajas en total. Aquí están incluidas las ausencias de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados por unas acusaciones en su contra.

