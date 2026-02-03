¿Se despide de Alianza? Se revela el futuro de Alan Cantero a poco del debut en Copa Libertadores

Alan Cantero es uno de los futbolistas extranjeros que tiene Alianza Lima para la temporada 2026. Llegó el año pasado, pero por un tema de lesiones no pudo mostrar su mejor versión. Aún así, las veces que le tocó estar en el campo se lució con goles y asistencias. Es por eso que el club apostó por él, lo compraron y ahora viene respondiendo en el campo de juego.

Se ha confirmado que el argentino ha sido cotizado en 2,5 millones de dólares, así que si algún equipo lo quiere deberá pagar una cifra similar por él. Alianza Lima compró el 80 % del pase y arregló un contrato hasta fines del 2028. Ahora se confirmó que no recibió ofertas, ante posibles rumores de su salida. Información del periodista Gerson Cuba.

Vía Gerson Cuba

Pablo Guede sabe que tiene que aprovechar a Alan Cantero, ha sido una de sus figuras en la pretemporada y ahora también en el inicio de la Liga 1. La gran duda es si seguirá siendo suplente o empezará a tener un rol más protagónico dentro del once titular. Veremos que termina decidiendo para el partido debut de la Copa Libertadores.

2 de Mayo vs Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores

Alianza Lima enfrentará al equipo paraguayo en condición de visitante. El partido está programado para las 7:30 P.M (hora peruana) y hasta podrás verlo hasta por Youtube en la canal de Telefe. Los de Guede buscarán ir a ganar el enfrentamiento para poder sentenciar la llave en la vuelta. Sportivo 2 de Mayo viene de caer 5-1 en su liga local.

Aún se confirma el once titular, pero el equipo peruano sufrirá bajas importantes como la de Luis Advíncula y Luis Ramos. Ambos jugadores tienen lesiones y no serán considerados para el partido del 04 de febrero.