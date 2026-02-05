Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero
Conoce al detalle la programación con los principales partidos de hoy, viernes 6 de febrero. Habrá acción por la Liga 1, además habrá acción en campeonatos de Sudamérica y ligas europeas.
Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este viernes 6 de febrero en el Perú y otras partes del mundo. Se inica la fecha 2 de la Liga 1 y también habrá encuentros en ligas europeas y sudamericana. Conoce a continuación los canales para seguir este encuentro.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horario
|Partido
|Canales
|15:00
|CD Moquegua vs UTC
|L1 MAX
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Leeds United vs Nottingham Forest
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Hellas Verona vs Pisa
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Metz vs Lille
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Central Córdoba vs Unión Santa Fe
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga Bet Play
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
|RCN, Win+
|20:30
|Independiente de Medellín vs Inter Bogotá
|Win+
Partidos de hoy por Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|San Lorenzo vs Recoleta
|DSports, Tigo Sports
|19:30
|Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Albion vs Liverpool
|Disney+
|19:30
|Wanderers vs Defensor Sporting
|Disney+
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Portuguesa vs Deportivo Táchira
|-
|18:30
|Anzoátegui vs Rayo Zuliano
|-
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:25
|Neom SC vs Al Riyadh
|SporTV, Claro TV+
|10:00
|Al Ettifaq vs Damac
|-
|12:30
|Al Nassr vs Al Ittihad
|Claro TV+
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
