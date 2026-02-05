0
Alianza Lima vs Liga de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina

Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero

Conoce al detalle la programación con los principales partidos de hoy, viernes 6 de febrero. Habrá acción por la Liga 1, además habrá acción en campeonatos de Sudamérica y ligas europeas.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, para este viernes 6 de febrero
Partidos de hoy, para este viernes 6 de febrero | Composición: Líbero
Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este viernes 6 de febrero en el Perú y otras partes del mundo. Se inica la fecha 2 de la Liga 1 y también habrá encuentros en ligas europeas y sudamericana. Conoce a continuación los canales para seguir este encuentro.

Partidos de hoy por Liga 1

HorarioPartidoCanales
15:00CD Moquegua vs UTCL1 MAX

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
15:00Leeds United vs Nottingham ForestESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
14:45Hellas Verona vs PisaESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
14:45Metz vs LilleESPN, Disney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
19:00Central Córdoba vs Unión Santa FeTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga Bet Play

HorariosPartidosCanales
18:20Deportivo Pasto vs. Atlético BucaramangaRCN, Win+
20:30Independiente de Medellín vs Inter BogotáWin+

Partidos de hoy por Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
16:30San Lorenzo vs RecoletaDSports, Tigo Sports
19:30Sportivo Luqueño vs Sportivo AmelianoTigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
17:00Albion vs LiverpoolDisney+
19:30Wanderers vs Defensor SportingDisney+

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
17:00Portuguesa vs Deportivo Táchira-
18:30Anzoátegui vs Rayo Zuliano-

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
09:25Neom SC vs Al RiyadhSporTV, Claro TV+
10:00Al Ettifaq vs Damac-
12:30Al Nassr vs Al IttihadClaro TV+

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

