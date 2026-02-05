Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero

Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este viernes 6 de febrero en el Perú y otras partes del mundo. Se inica la fecha 2 de la Liga 1 y también habrá encuentros en ligas europeas y sudamericana. Conoce a continuación los canales para seguir este encuentro.

Partidos de hoy por Liga 1

Horario Partido Canales 15:00 CD Moquegua vs UTC L1 MAX

Partidos de hoy por Premier League

Horarios Partidos Canales 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

Horarios Partidos Canales 14:45 Hellas Verona vs Pisa ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

Horarios Partidos Canales 14:45 Metz vs Lille ESPN, Disney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

Horarios Partidos Canales 19:00 Central Córdoba vs Unión Santa Fe TyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga Bet Play

Horarios Partidos Canales 18:20 Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga RCN, Win+ 20:30 Independiente de Medellín vs Inter Bogotá Win+

Partidos de hoy por Copa de Primera

Horarios Partidos Canales 16:30 San Lorenzo vs Recoleta DSports, Tigo Sports 19:30 Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano Tigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

Horarios Partidos Canales 17:00 Albion vs Liverpool Disney+ 19:30 Wanderers vs Defensor Sporting Disney+

Partidos de hoy por Liga FUTVE

Horarios Partidos Canales 17:00 Portuguesa vs Deportivo Táchira - 18:30 Anzoátegui vs Rayo Zuliano -

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 09:25 Neom SC vs Al Riyadh SporTV, Claro TV+ 10:00 Al Ettifaq vs Damac - 12:30 Al Nassr vs Al Ittihad Claro TV+

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.