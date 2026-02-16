Dejó Universitario siendo campeón y ahora se convirtió en figura de gigante colombiano

Dejó Universitario en media temporada por una importante oferta del extranjero, pero no le fue como él lo esperaba. Terminó sin trabajo, pero en este 2026 está teniendo su revancha. A pesar de su salida inesperada del cuadro crema, los hinchas le guardan mucho cariño porque fue pieza fundamental para que la U sea bicampeón en la temporada 2024.

Estamos hablando de Fabián Bustos, DT argentino que hoy dirige a Millonarios de Colombia. Parece que el cuadro colombiano encontró al director técnico ideal, pues desde que llegó ha dirigido tres partidos y tiene un saldo positivo (2 victorias y 1 empate). Antes de su contratación, venían de acumular tres derrotas y dos empates que los dejaba en los últimos lugares de la liga.

Números de Bustos en Millonarios | ESPN

En Millonarios se encontró con uno de los jugadores que más quiere y también es un ex Universitario, el volante Rodrigo Ureña. El chileno debe estar más que contento con la llegada de Bustos, ambos fueron campeones con el equipo crema. Además del tricampeón, también tiene en el plantel a un gran delantero como Radamel 'Falcao' García.

Trayectoria de Fabián Bustos

En Ecuador comandó al Manta FC, Deportivo Quito, Imbabura, Macará, Delfín SC y Barcelona SC. Tras su paso por Brasil con el Santos FC y América Mineiro, llegó a Perú para hacer historia con Universitario de Deportes, ganando el título del centenario en 2024.

Luego de su exitosa etapa crema, partió a Paraguay para dirigir al gigante Olimpia en 2025, y finalmente, en este febrero de 2026, ha asumido el desafío de levantar a Millonarios en Colombia. Veremos si logra levantar el título esta temporada.