Debut soñado: Alfonso Barco brilla en la victoria del HNK Rijeka en la Conference League
El ex Universitario fue titular con el equipo de Croacia y consiguió una importante victoria de visita en la Conferece League
Nadie pensaba que iba a brillar lejos de la Liga 1, pero Alfonso Barco nunca dejó de trabajar desde que salió de Universitario y ahora está cosechando los frutos. El volante peruano decidió dejar el Emelec de Ecuador y encontró la oportunidad de irse a jugar al fútbol europeo. Fue así como terminó firmando con el HNK Rijeka de Croacia.
PUEDES VER: Prensa croata califica el debut de Alfonso Barco, ex Universitario, con su nuevo equipo: "Si hubiera..."
Ahora le tocó debutar en un torneo UEFA y lo hizo de la mejor manera. HNK Rijeka derrotó al Omonia fuera de casa (0-1). Los croatas parten con ventaja en su llave y podrían avanzar a Octavos de Final de la Conference League. El peruano fue titular y disputó los 90 minutos del partido. Se desempeño como volante defensivo y no desentonó.
Vía Cristhian Hinostroza
Pide selección peruana
Jugó ante Bolivia en diciembre y merece seguir siendo convocado para los próximos partidos que se jugará en Europa. 'Fonchi' Barco ha demostrado ser un profesional disciplinado y su nivel ha incrementado considerablemente. Antes de llegar a Croacia se había comentado la posibilidad de que vuelva a Universitario, pero él rechazo cualquier interés porque su padre, Álvaro Barco, está trabajando ahí.
Mano Menezes, nuevo DT de Perú, debería seguirlo de cerca. A sus 24 años tiene mucho potencial para ser una de las figuras de la selección peruana. Mientras tanto, el volante seguirá demostrando y buscará con su club la clasificación a octavos de final de la Conference League. En su ligal local también se encuentran peleando el campeonato y su equipo está en la tercera posición.
