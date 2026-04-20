Ronaldo tuvo graciosa respuesta al ver a su ‘doble’ previo a partido de Al Nassr: “Eres muy feo”

¡Cristiano Ronaldo lo llamó feo! Previo al duelo entre Al Nassr y Al Wasl, se viralizó un video en redes sociales en el que el ‘CR7’ se vio cara a cara con un hincha que lo estaba imitando físicamente. Esto no pasó desapercibido para el astro portugués, quien se encontraba calentando y lo vio en las tribunas.

En ese sentido, Ronaldo no dudó en señalarle que, a pesar de su intento, no se parecen, todo en un tono de broma que fue bien recibido por el hincha, quien, al escuchar que el jugador lo llamó feo, solo atinó a reírse.

Cristiano Ronaldo llama feo a su doble

En el video, se ve como el hincha se coloca visible con la intención de que el ‘Bicho’ lo observe, logrando su cometido. Tras darse cuenta de su presencia, Ronaldo le dice “No te pareces a mi”, a lo que el fan le contesta “Tú eres mejor”.

Es tras esta respuesta que CR7 le dice: “Eres muy feo” esto en un tono sarcástico y con una sonrisa que fue tomado de manera positiva por parte del hincha.

Cristiano Ronaldo eliminó a Renato Tapia

Al Nassr se enfrentó a Al Wasl, elenco donde milita el jugador de la selección peruana Renato Tapia. Dicho compromiso por la Champions League 2 de Asia terminó 4-0 a favor del equipo del portugués, que dejó fuera de competición al conjunto de Tapia.