¿Erick Noriega puede dejar Gremio tras interés de club histórico de Italia? Esto es lo que sabe

¡Lo quieren los grandes! No es novedad que, ante el gran presente que vive Erick Noriega en Gremio, diversos clubes lo tengan en la mira para la siguiente temporada. Hasta hace poco, se conoció el interés del Sporting de Lisboa, un tema muy comentado en Brasil. En ese sentido, se ha dado a conocer que un nuevo club de la Serie A de Italia también estaría interesado en el exjugador de Alianza Lima, según información del portal Markaj News. ¿Será Inter o AC Milán?

Histórico club de Italia va por Erick Noriega

Según informó el portal Markaj News, el jugador de Gremio figuraría en la lista de posibles fichajes de la Fiorentina. Incluso, señalaron que el peruano forma parte de un grupo de 24 futbolistas elaborado por el medio 'Viola', encargado de la cobertura del club, para evaluar la viabilidad de su posible incorporación.

"El mediocampista del Grêmio, Erick Noriega, está en la lista corta de fichajes del equipo de la Serie A, Fiorentina. Según fuentes, "La Viola" ha añadido al jugador de 24 años a su lista de posibles objetivos de fichajes para el verano .El peruano también ha sido vinculado recientemente de manera intensa con un traspaso a Portugal, con el Sporting CP", fue la información recogida por el portal.

Fiorentina pagaría astronómica cifra por Erick Noriega

Asimismo, se indicó que la Fiorentina estaría interesada en iniciar conversaciones con Gremio para fichar a Erick Noriega, aunque su oferta rondaría los 5 millones de euros, cifra que no convence al club brasileño, ya que su intención es vender al jugador peruano entre 8 y 10 millones de euros.

"Fiorentina querría comenzar las negociaciones en torno a los 5 millones de euros, mientras que Grêmio exige alrededor de 8-10 millones de euros. Miembros cercanos a la situación lo han confirmado”, señalaron.

Fiorentina estaría interesa en Erick Noriega

Aunque cabe señalar que, de momento, esta información es un rumor, ya que los medios italianos no han precisado nada al respecto.

¿Cuánto de contrato le queda a Erick Noriega con Gremio?

Cabe precisar que Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta el 31 de diciembre de 2028. En caso algún club quiera contar con sus servicios, deberá pagar su cláusula de salida o gestionar un préstamo.