En Portugal se pronuncian por posible llegada de Erick Noriega a Sporting Lisboa: "La próxima..."

Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos que mejor rendimiento está teniendo en los últimos años. El exjugador de Alianza Lima se ha consolidado como titular indiscutible en Gremio y fue vinculado para fichar por el Sporting Lisboa y dar el gran salto a Europa. Ante ello, un destacado medio de Portugal reveló si se concretará esta operación.

En Portugal revelaron si Erick Noriega firmará por Sporting Lisboa

El nivel de Erick Noriega ha sido superlativo desde su llegada a Gremio, siendo uno de los pilares en el mediocampo y sumamente útil por su polifuncionalidad, cualidades por las que fue vinculado con Sporting Lisboa recientemente. Al respecto, el medio 'Record' reaccionó a estos rumores y descartaron su llegada a Portugal.

Según indicaron en su publicación, el 'Samurái' no está en los planes del club, pese a los reportes de la prensa brasileña. Asimismo, remarcaron que el cuadro portugués sí está pensando en reforzar su mediocampo, pero con jugadores que militen en Europa.

Prensa de Portugal descartó la llegada de Erick Noriega al Sporting Lisboa

“Erick Noriega, centrocampista de 24 años que milita en el Grêmio, fue vinculado al Sporting este miércoles. La prensa brasileña informa que los Leones tienen al internacional peruano en su radar para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, un escenario que, según Record , no está confirmado”, informaron.

“El Sporting de Lisboa ya ha barajado nombres para su futuro centro del campo, sí, pero se centra principalmente en jugadores que militan en Europa”, enfatizaron en su publicación.

De esta manera, es poco probable que Erick Noriega concrete su llegada al fútbol europeo, de acuerdo con el reporte de 'Record', por lo que deberá concentrarse netamente en su presente en Gremio para poder seguir destacarse y atraer el interés de otros equipos importantes.

Valor de mercado de Erick Noriega

Erick Noriega es posiblemente el peruano con mayor éxito actualmente en el extranjero y uno de los pilares en el futuro de la selección peruana. Por ello, el portal internacional Transfermarkt lo cotizó en el mercado de pases en 4 millones de euros, la cifra más alta de su carrera y que apunta a seguir creciendo.