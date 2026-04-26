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En Portugal se pronuncian por posible llegada de Erick Noriega a Sporting Lisboa: "La próxima..."

El medio 'Record' de Portugal se pronunció en medio de los rumores que vinculan a Erick Noriega con Sporting Lisboa y revelaron si estampará su firma.

Angel Curo
En Portugal se pronuncian por posible llegada de Erick Noriega a Sporting Lisboa
En Portugal se pronuncian por posible llegada de Erick Noriega a Sporting Lisboa | Composición Líbero
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Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos que mejor rendimiento está teniendo en los últimos años. El exjugador de Alianza Lima se ha consolidado como titular indiscutible en Gremio y fue vinculado para fichar por el Sporting Lisboa y dar el gran salto a Europa. Ante ello, un destacado medio de Portugal reveló si se concretará esta operación.

Felipe Chávez estaría por dar el gran salto en su carrera. Foto: composición Líbero/Colonia

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En Portugal revelaron si Erick Noriega firmará por Sporting Lisboa

El nivel de Erick Noriega ha sido superlativo desde su llegada a Gremio, siendo uno de los pilares en el mediocampo y sumamente útil por su polifuncionalidad, cualidades por las que fue vinculado con Sporting Lisboa recientemente. Al respecto, el medio 'Record' reaccionó a estos rumores y descartaron su llegada a Portugal.

Según indicaron en su publicación, el 'Samurái' no está en los planes del club, pese a los reportes de la prensa brasileña. Asimismo, remarcaron que el cuadro portugués sí está pensando en reforzar su mediocampo, pero con jugadores que militen en Europa.

Erick Noriega, Sporting Lisboa

Prensa de Portugal descartó la llegada de Erick Noriega al Sporting Lisboa

Erick Noriega, centrocampista de 24 años que milita en el Grêmio, fue vinculado al Sporting este miércoles. La prensa brasileña informa que los Leones tienen al internacional peruano en su radar para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, un escenario que, según Record , no está confirmado, informaron.

“El Sporting de Lisboa ya ha barajado nombres para su futuro centro del campo, sí, pero se centra principalmente en jugadores que militan en Europa, enfatizaron en su publicación.

De esta manera, es poco probable que Erick Noriega concrete su llegada al fútbol europeo, de acuerdo con el reporte de 'Record', por lo que deberá concentrarse netamente en su presente en Gremio para poder seguir destacarse y atraer el interés de otros equipos importantes.

Valor de mercado de Erick Noriega

Erick Noriega es posiblemente el peruano con mayor éxito actualmente en el extranjero y uno de los pilares en el futuro de la selección peruana. Por ello, el portal internacional Transfermarkt lo cotizó en el mercado de pases en 4 millones de euros, la cifra más alta de su carrera y que apunta a seguir creciendo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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