Bassco Soyer interesa a club de la Premier League de Inglaterra: "Ha iniciado conversaciones"

Bassco Soyer viene brillando en el Gil Vicente de Portugal, donde forma parte de la Sub-23, que disputa actualmente los playoffs de la Liga Revelacao 2026. Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas en Europa, por lo que un conocido club de la Premier League ha mostrado interés en él e incluso ya se puso en contacto con su equipo para contar con sus servicios lo antes posible.

El ex Alianza Lima realizó una notable asistencia durante el último partido de su equipo, que terminó 2-1 y le dio la clasificación a la siguiente instancia del campeonato, donde chocará con Sporting Lisboa. Ese pase y sus recientes goles han hecho que un club de Inglaterra, que no pelea el descenso, haya iniciado negociaciones para ficharlo la próxima temporada.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el Brentford de la Premier League es el club que está tras los pasos del delantero peruano. “Brentford ha iniciado conversaciones con el Gil Vicente para el préstamo de Bassco Soyer. Ambos clubes son aliados y mantienen convenios. Por el momento, solo se trata de un acercamiento inicial. Veremos cómo evoluciona”, indicó el mencionado comunicador.

De esta forma, probablemente pronto veamos a un nuevo peruano en la máxima división de Inglaterra, aunque de momento no hay nada formal. El ex Alianza Lima sigue concentrado en su próximo partido con Gil Vicente, pero la posibilidad de mudarse a una liga de mayor nivel está latente. Brentford marcha 10 en la tabla de posiciones y lucha por acceder a la Europa League.

La reciente asistencia de Bassco Soyer.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bassco Soyer?

Bassco Soyer dejó Alianza Lima a mediados del 2025 y llegó a Gil Vicente de Portugal, donde afronta su primera experiencia en el extranjero. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028, es decir, por dos temporadas más sin contar la presente.