¡Tremendo! Bassco Soyer y una exquisita jugada que terminó en golazo de Gil Vicente

Uno de los 'Potrillos' más talentosos que ha salido de Alianza Lima en los últimos años es Bassco Soyer, quien hace un tiempo fue transferido a un conocido club de Portugal. Ahora, el delantero con paso por la selección peruana destaca y acaba de llamar la atención por una jugada que terminó en un gol de su club. Aquí te dejamos el video del momento.

Resulta que el Gil Vicente Sub-23 acaba de derrotar 2-1 al Estoril Praia Sub-23 por la última fecha de la fase de grupos de la Liga Revelacao 2026, el cual es equivalente a un torneo de reservas. Durante el primer tanto del partido, nuestro compatriota realizó una espectacular asistencia a su compañero para que este la mande dentro de la portería.

De esta forma, el conjunto de Bassco Soyer clasificó a los playoffs del campeonato portugués tras terminar como líder del Grupo D con 37 unidades. El ex Alianza Lima ha sido una pieza fundamental para el club por sus goles y asistencias, por lo que en cualquier momento puede ser ascendido al primer equipo, que compite en la Liga de Portugal.

Ahora, Gil Vicente debe pasar rápido la página y no celebrar demasiado debido a que pronto enfrentará al Sporting de Lisboa en el primer partido de los playoffs. Si nuestro compatriota sigue avanzando no solo contará con la posibilidad de ser promovido, sino también tendrá chances de ser contratado por un club de mayor renombre en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bassco Soyer?

Bassco Soyer dejó Alianza Lima a mediados del 2025 y llegó a Gil Vicente de Portugal, donde afronta su primera experiencia en el extranjero. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028.