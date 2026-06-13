¿Cuándo es el debut de Erling Haaland por el Mundial 2026? Fecha y horarios del Noruega vs Irak

Faltan pocos días para el gran debut de una de las superestrellas del fútbol moderno: Erling Haaland. El delantero del Manchester City disputará su primer Mundial 2026 con la selección de Noruega, que se estrenará ante Irak en un encuentro correspondiente al Grupo I. Se espera que el 'Androide' marque su primer gol en una Copa del Mundo, por lo que muchos aficionados no querrán perderse este compromiso.

¿Cuándo juega Noruega vs Irak por el Mundial 2026?

Este encuentro está programado para llevarse a cabo el martes 16 de junio en el Gillette Stadium, recinto que cuenta con una capacidad para 68.756 espectadores.

¿A qué hora juega Noruega vs Irak por el Mundial 2026?

El encuentro entre Noruega e Irak se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países de Sudamérica.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Chile, Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Noruega vs Irak por el Mundial 2026?

En Perú, la señal de este partido estará a cargo de DirecTV. Además, podrás seguirlo vía streaming mediante las plataformas DGO y Paramount+.

Alineaciones de Noruega vs Irak: posibles onces