- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Alianza Lima vs Mannucci
- Alemania vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Curazao
- Países Bajos vs Suecia
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Endrick se pronuncia tras jugar pocos minutos en su debut con Brasil en el Mundial: "Cada vez..."
La joven 'joya' brasileña tuvo su debut mundialista en la victoria de Brasil ante Haití, aunque no logró tener muchos minutos. Ante ello, no dudó en dejar un firme mensaje.
La victoria de Brasil por 3-0 frente a Haití no solo mostró la calidad del equipo sobre el terreno de juego, sino que también acercó a la ‘verdeamarela’ a la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A ello se sumó el debut de Endrick en un torneo mundialista, en medio de la polémica generada por el reducido tiempo de juego que le concedió Carlo Ancelotti.
PUEDES VER: Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026: "Estará preparado"
Por ello, el joven delantero brasileño no tardó en pronunciarse en sus redes sociales luego de conseguir un hito en su carrera deportiva, pese a los pocos minutos que estuvo en el campo de juego.
Endrick se pronuncia tras su debut con Brasil en el Mundial
Mediante su cuenta de X, Endrick decidió dar un rotundo mensaje por su debut, donde, lejos de mostrar su descontento o evidenciar una supuesta mala relación con el DT Carlo Ancelotti, agradeció por la oportunidad brindada y mostró su alegría por su estreno mundialista.
“Gracias Dios por este momento, gracias nación por transformar este momento cada vez más especial, quedará marcado en mi historia. Seguimos juntos con el apoyo de ustedes, los amo!”, señaló el atacante en sus redes sociales.
Endrick dejó mensaje tras su debut mundialista con Brasil
En su mensaje, Endrick agradeció a Dios, fiel a sus creencias cristianas, y el apoyo de cada uno de los aficionados, que hicieron de este un momento inolvidable en su corta carrera. Esto llega en medio de rumores y críticas sobre una supuesta mala relación con el técnico por los pocos minutos para los que lo han considerado.3
Endrick marcó gol, pero fue anulado
En su partido debut, Endrick había logrado marcar el 4-0 de Brasil sobre el minuto 78 con una soberbio remate cruzado. Sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00