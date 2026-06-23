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Carlo Ancelotti confirmó si Neymar debutará ante Escocia en el Mundial 2026: "Los 90 minutos"

¿Vuelve el 'jogo bonito'? El DT de Brasil, Carlo Ancelotti, se pronunció en conferencia previa al partido ante Escocia y reveló si Neymar finalmente jugará en el Mundial 2026.

Angel Curo
Carlo Ancelotti confirmó si Neymar debutará ante Escocia en el Mundial 2026
Carlo Ancelotti confirmó si Neymar debutará ante Escocia en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección brasileña se alista para hacerle frente a Escocia en el último partido del Grupo C del Mundial 2026. Este compromiso será esencial para que la ‘Canarinha’ asegure su clasificación a la siguiente etapa e incluso aspire a quedar como primera de su grupo. En medio de ello, el DT Carlo Ancelotti confirmó si Neymar hará su debut en esta cita mundialista.

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Carlo Ancelotti confirmó si Neymar debutará ante Escocia en el Mundial 2026

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el técnico Carlo Ancelotti fue consultado por los medios sobre el estado de salud de Neymar, luego de que el atacante se perdiera los dos primeros partidos por la recuperación de su lesión. Además, los rumores apuntaban a que estaría listo para este encuentro.

Ante ello, el entrenador italiano emocionó a todos al indicar que el astro brasileño ya viene trabajando arduamente para su regreso y se le ha visto en gran forma durante los entrenamientos. Por ello, confirmó que integrará la nómina e incluso podría jugar los 90 minutos.

Carlo Ancelotti, Neymar, Selección Brasileña

Carlo Ancelotti confirmó que Neymar jugará ante Escocia

"Puede jugar los 90 minutos, está bien, ha trabajado muy duro, ha entrenado bien. Estoy muy contento con él", fue la respuesta del estratega, lo que desató la algarabía entre los hinchas brasileños.

Del mismo modo, Ancelotti expresó su gran alegría por tener a Neymar en el equipo durante la Copa del Mundo, una muestra de su admiración por la trayectoria del delantero.

No obstante, cabe señalar que la prensa brasileña informa que la idea del comando técnico de Brasil es que el jugador del Santos integre el banco de suplentes y recién ingrese cuando el partido le permita no ser exigido al máximo.

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con Brasil?

El último partido que disputó Neymar con la Verdeamarela fue ante Uruguay el 17 de octubre de 2023, en un encuentro válido por las Eliminatorias Sudamericanas. En ese compromiso, sufrió una rotura del ligamento cruzado y tuvo que salir cambiado.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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