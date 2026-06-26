Waterman, ex Alianza, se peleó con jugador de Panamá previo al duelo ante Inglaterra por el Mundial

La selección de Panamá vivió un momento de alta tensión durante uno de sus entrenamientos previo al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaron un fuerte cruce que obligó a la intervención inmediata de sus compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

Cecilio Waterman se peleó con futbolista de Panamá previo al duelo ante Inglaterra por el Mundial 2026

El incidente ocurrió en plena práctica y quedó registrado en un video difundido por ESPN. En las imágenes se aprecia cómo Waterman reclama una acción a Rodríguez, quien responde apartando la mano de su compañero.

Video: ESPN

La reacción del delantero fue inmediata y terminó empujando al futbolista, generando un intercambio de palabras que elevó la tensión en el campo de entrenamiento.

Ante el altercado, varios integrantes del plantel canalero ingresaron rápidamente para separar a ambos jugadores y calmar los ánimos. La discusión continuó durante algunos segundos, aunque finalmente no llegó a producirse una agresión física de mayor gravedad gracias a la intervención del resto del grupo.

El episodio se produce en un momento complicado para Panamá, que ya no tiene opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial. El conjunto centroamericano perdió sus dos primeros compromisos, incluido el reciente encuentro frente a Croacia, resultados que lo dejaron sin posibilidades de clasificación antes de disputar su último partido del Grupo.

Ahora, el equipo panameño deberá enfrentar a Inglaterra únicamente para completar su participación en el certamen. La discusión entre Waterman y Rodríguez reflejaría el ambiente de frustración que atraviesa el plantel tras una campaña muy por debajo de las expectativas en la Copa del Mundo 2026.

Panamá vs Inglaterra por el Mundial 2026

La selección de Panamá se medirá ante Inglaterra el sábado 27 de junio de 2026, a partir de las 4.00 p. m., en la última jornada de la fase de grupos, en el Estadio Nueva York, Estados Unidos.