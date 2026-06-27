Mr. Peet arremetió contra Marcelo Bielsa tras eliminación de Uruguay: "Es un fuerte entre los débiles..."

Mr. Peet no se guardó nada y estalló contra Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay, luego de caer por 1-0 ante la selección española. En una reciente edición de Madrugol, el periodista cuestionó las actitudes del entrenador, sobre todo en el pospartido, cuando tuvo que brindar la entrevista protocolaria y no dudó en gritarle a uno de los camarógrafos. Para Mr. Peet, este tipo de actitudes ocasionaron el papelón del elenco charrúa en la Copa del Mundo.

Mr. Peet arremetió contra Marcelo Bielsa tras eliminación de Uruguay

El periodista deportivo no dudó en exponer sus argumentos sobre Bielsa y dejó una opinión determinante sobre él.

"La terquedad de Bielsa. Y lo he dicho muchas veces, muchas veces lo he dicho en A Presión con Mr. Peet aquí. Muchas veces, muchachos. Es un tipo raro, por no decir otra cosa. Un tipo raro. Yo tengo una definición sobre Bielsa. Bielsa es un formador. Lo dije en su momento: un tipo acostumbrado a trabajar con chicos, los moldea, los forma, les aporta. Es difícil su convivencia con gente que ha ganado mucho más que él. O sea, eso a él lo descoloca”.

“(…) Bielsa sabe lo que es el fútbol. Estas son las contrariedades de Marcelo Bielsa. Bielsa sabe dónde está metido. Bielsa sabe todo lo que se mueve alrededor del fútbol, que es un negocio gigantesco. No sé si es el negocio más importante. De ahí está que él intente cambiar esto. Él sabe dónde dirige”.

“Y acá ustedes ya han visto esto, se ha viralizado (el video), pero pute** al camarógrafo como si el camarógrafo tuviese la culpa, viejo. Como si el camarógrafo tuviese la culpa, traicionando sus ideales. Traicionando incluso sus ideales. Va contra la parte, va contra la línea o contra el escalón más bajo en cuanto a transmisiones se refiere, traicionando su línea, ¿no?, su visión de la vida política. No se la agarra”.

“Por eso yo una vez dije que Bielsa es un fuerte entre los débiles. Eso es Bielsa, eso es Bielsa. Después de esto, Bielsa no dirige más, viejo. Ya la gente... Por supuesto que Bielsa tiene una corriente a partir de los ideales. No, a partir de sus convicciones. Bielsa tiene una cantidad de seguidores que son tipos que piensan como él. No precisamente lo defienden por lo que Bielsa aporta al fútbol, lo defienden por otras cosas. Entonces, Bielsa, hoy, traicionando esas convicciones que dice tener, atacó a las líneas menos poderosas de una transmisión."