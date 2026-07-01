- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Estados Unidos vs Bosnia
- Bélgica vs Senegal
- Inglaterra vs RD Congo
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Alineaciones Portugal vs Croacia: formación del partido por dieciseisavos del Mundial 2026
Conoce las posibles alineaciones de la selección de Portugal y Croacia, previo a su duelo vital por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La selección de Portugal sigue firme en su búsqueda de ser campeona del Mundial 2026, por lo que tendrá que enfrentarse a Croacia el próximo 2 de julio a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Toronto, Canadá. Por eso, te contamos las posibles alineaciones que usarán los técnicos de ambos países.
PUEDES VER: Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO HOY: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver el Mundial 2026
Posible alineación de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026
- Diogo Costa, Cancelo, Rubén Dias, Inacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Félix, Neto y Cristiano Ronaldo.
El técnico Roberto Martínez buscará la clasificación dentro de los 90 minutos del partido, por lo que no se guardará nada ante Croacia. Tendrá como comandante al histórico Cristiano Ronaldo.
Portugal y Croacia se enfrentarán por el Mundial 2026
Posible alineación de Croacia vs. Portugal por el Mundial 2026
- Livakovic, Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Pasalic, Baturina y Budimir.
El entrenador Petkovic también tiene entre sus deseos llevar a su selección croata a las instancias finales del Mundial 2026, por lo que, liderados por Luka Modric, planean aguarle la fiesta a la favorita selección portuguesa.
¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?
El encuentro entre Portugal y Croacia podrá seguirse por la señal de América Televisión y también por DSports, canal que emitirá todos los partidos. Asimismo, la transmisión en streaming estará disponible a través de América TVGO y Paramount+.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00