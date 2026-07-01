0
EN DIRECTO
Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Estados Unidos vs. Bélgica: fecha, horario y dónde ver octavos de final del Mundial 2026

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Francisco Esteves
Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026.
Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Habrá un nuevo partidazo en el Mundial 2026. Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, por lo que enfrentará a Bélgica, que hizo lo mismo con Senegal, en octavos de final de la Copa del Mundo. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el encuentro.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¿Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se llevará a cabo, según el cronograma oficial brindado por la FIFA hace unos meses, el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. El cuadro norteamericano ejercerá localía y buscará llegar a los cuartos de final de la competición más prestigiosa del fútbol.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos: 8.00 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 5.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España y Bélgica: 2.00 a. m. (del martes 7 de julio)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica?

La transmisión del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional mediante la señal de DGO de forma online, si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Estados Unidos vs. Bélgica?

  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • México: VIX Premium
  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Flow Sports.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: CazéTV.
  • Chile: DSports, DGO y Paramount+.
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
  • Perú: DSports, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+.
  • Venezuela: DSports y DGO.
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Estados Unidos se impuso a Bosnia y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

  2. Partidos del Mundial hoy, miércoles 1 de julio: programación, resultados y dónde ver

  3. Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano