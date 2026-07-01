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Estados Unidos vs. Bélgica: fecha, horario y dónde ver octavos de final del Mundial 2026
Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.
Habrá un nuevo partidazo en el Mundial 2026. Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, por lo que enfrentará a Bélgica, que hizo lo mismo con Senegal, en octavos de final de la Copa del Mundo. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el encuentro.
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¿Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se llevará a cabo, según el cronograma oficial brindado por la FIFA hace unos meses, el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. El cuadro norteamericano ejercerá localía y buscará llegar a los cuartos de final de la competición más prestigiosa del fútbol.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.
- México y Centroamérica: 6.00 p. m.
- Estados Unidos: 8.00 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 5.00 p. m. (Los Ángeles)
- España y Bélgica: 2.00 a. m. (del martes 7 de julio)
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica?
La transmisión del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional mediante la señal de DGO de forma online, si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿En qué canal ver Estados Unidos vs. Bélgica?
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- México: VIX Premium
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Flow Sports.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: CazéTV.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- Perú: DSports, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Venezuela: DSports y DGO.
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
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