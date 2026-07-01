Estados Unidos vs. Bélgica: fecha, horario y dónde ver octavos de final del Mundial 2026

Habrá un nuevo partidazo en el Mundial 2026. Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, por lo que enfrentará a Bélgica, que hizo lo mismo con Senegal, en octavos de final de la Copa del Mundo. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el encuentro.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se llevará a cabo, según el cronograma oficial brindado por la FIFA hace unos meses, el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. El cuadro norteamericano ejercerá localía y buscará llegar a los cuartos de final de la competición más prestigiosa del fútbol.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 5.00 p. m. (Los Ángeles)

España y Bélgica: 2.00 a. m. (del martes 7 de julio)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica?

La transmisión del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional mediante la señal de DGO de forma online, si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Estados Unidos vs. Bélgica?