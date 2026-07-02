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Canal confirmado para Paraguay vs. Francia por Mundial 2026: cómo ver el partido por los dieciseisavos
Paraguay se enfrenta a Francia en el Mundial 2026 con el objetivo de repetir su victoria sobre Alemania. Un partido que promete emociones y sorpresas.
Paraguay se enfrentará a Francia en un partido por el Mundial 2026 que promete dar de qué hablar. Los dirigidos por Gustavo Alfaro piensan en repetir la hazaña que lograron ante Alemania: vencer a un campeón del mundo. Aunque la selección francesa cuenta con un equipo lleno de superestrellas, no la tendrá fácil ante una defensa sólida. En esta nota conocerás los canales en cada país para que no te pierdas este compromiso.
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¿En qué canales puede ver Paraguay vs Francia por el Mundial 2026 en Perú?
El partido entre Paraguay y Francia por el Mundial 2026 se podrá ver en Perú por la señal de DSports. Además, vía streaming, lo podrás hacer por DGO y Paramount+.
Canales internacionales para ver Paraguay vs Francia por el Mundial 2026
Si te encuentras fuera del país, esta es la lista de canales en otros países del continente para que no te pierdas este partido por los dieciseisavos de final.
- Argentina: DSports, DGO, Flow Sports, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: DSports, DGO, Chilevisión, Paramount+
- Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece, POPU TV
- Perú: DSports, DGO, Paramount+
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV, Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO, Inter
¿Cuándo juega Paraguay vs Francia por el Mundial 2026?
Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio en el Estadio Lincoln Financial Field.
¿A qué hora juega Paraguay vs Francia por el Mundial 2026?
El compromiso entre Francia y Paraguay se podrá seguir desde las 4.00 p. m. (hora peruana).
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