Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, respondió fuerte a Chilavert tras duras críticas: "Ser un..."

Gustavo Alfaro rompió su silencio y respondió con firmeza a las duras críticas que recibió de José Luis Chilavert en la previa del decisivo encuentro entre Paraguay y Alemania por el Mundial 2026. El entrenador de la Albirroja lamentó las declaraciones del histórico exarquero y aseguró que habría preferido recibir su apoyo antes que sus cuestionamientos.

Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, respondió fuerte a José Luis Chilavert tras duras críticas

Alfaro evitó entrar en una confrontación directa, aunque dejó un mensaje claro sobre las declaraciones del excapitán paraguayo. "Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío. Hoy el entrenador de Paraguay soy yo, así que si hay que criticar a alguien, que sea a mí. Pero si realmente queremos que Paraguay vuelva a ser grande, tenemos que construir entre todos", manifestó en conferencia de prensa.

El entrenador argentino también reveló que esperaba una actitud distinta de Chilavert, a quien invitó a involucrarse con el proceso de la selección. "Me hubiera gustado que, en lugar de ser un francotirador, me llamara para conversar con Orlando Gill y compartirle toda la experiencia que tiene en los Mundiales. Las puertas de la selección siempre estuvieron abiertas. Así como vinieron Roque Santa Cruz, Nelson Haedo Valdez, Carlos Bonet y Jonathan Santana a compartir con los jugadores, también me habría encantado que él estuviera", expresó.

Finalmente, Gustavo Alfaro defendió el trabajo que viene realizando al mando de Paraguay y recordó la dificultad del camino recorrido hasta llegar al Mundial. "Siempre dije que primero había que comprobar si Paraguay estaba preparado para competir en un torneo de esta magnitud. Sabía que el desafío era complicado y que, si las cosas no salían bien, las críticas caerían sobre mí. Asumo esa responsabilidad con total tranquilidad", concluyó.

¿Qué dijo José Luis Chilavert sobre Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay?

Las declaraciones de Alfaro llegaron como respuesta a los fuertes cuestionamientos de José Luis Chilavert, quien días atrás disparó contra el entrenador al afirmar: "Alfaro es un personaje que no sabe nada de fútbol; lo único que sabe es hablar. Si yo hubiera estado ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos".