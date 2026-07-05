Cristiano Ronaldo dio fuerte revelación sobre su retiro con Portugal: "Terminaré..."

Cristiano Ronaldo jugó su primer Mundial en Alemania 2006 y, en la actualidad, compite en el campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Con el paso de los años, ahora la gran incógnita gira en torno a cuándo pondrá fin a su etapa con la selección de Portugal, una cuestión a la que el astro ha respondido con firmeza.

Cristiano Ronaldo dio rotunda revelación sobre su retiro de la selección de Portugal

Ronaldo fue contundente al referirse a su futuro con la selección de Portugal y dejó claro que todavía no tiene pensado retirarse del combinado luso. El delantero de 41 años aseguró que será él quien tome la decisión de poner fin a su etapa internacional y mostró molestia por las constantes preguntas sobre el tema.

"Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta", declaró el atacante de Al-Nassr durante una conferencia de prensa previa al encuentro entre Portugal y España por el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo lleva 3 goles en el Mundial 2026

Pese a encontrarse disputando la que sería su última Copa del Mundo, Cristiano remarcó que mantiene intacto su compromiso con la selección portuguesa y que seguirá aportando al grupo desde cualquier rol que le toque desempeñar.

"Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante", afirmó el máximo goleador histórico de Portugal.

Asimismo, el exjugador del Real Madrid reconoció que el paso de los años ha modificado algunos aspectos de su juego, aunque destacó que ha sabido adaptarse para seguir compitiendo al más alto nivel.

"Ha sido una buena experiencia, porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas. Eso es lo que he hecho durante toda mi carrera", señaló.

Cristiano también respondió a quienes cuestionan su presencia en el once titular de Portugal y recordó que las críticas lo han acompañado durante gran parte de su trayectoria profesional.

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta de que no vale la pena. Intentan, intentan e intentan, pero no vale la pena. Ya me acostumbré. Forma parte de esto", sentenció.

La hermana de Cristiano Ronaldo reveló que se retirará de la selección de Portugal tras el Mundial 2026

Las declaraciones del capitán portugués llegan además en medio de versiones sobre una posible despedida de la selección. Su hermana, Katia Aveiro, sorprendió al revelar que, según la información que maneja, Ronaldo estaría viviendo su "último baile" con Portugal y que una eliminación en el Mundial 2026 podría marcar el cierre definitivo de una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol internacional.