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¿Cansado del relato argentino? Así puedes cambiar el idioma para ver el Mundial 2026 en DSPORTS
Atención, fanáticos. De esta manera podrás cambiar el relato no solo del Argentina vs. Egipto, sino también de todos los partidos del Mundial 2026 que restan por la señal de DSPORTS.
Buenas noticias para los amantes del fútbol. En medio de algunas críticas que recibe la narración argentina durante la cobertura del Mundial 2026, los usuarios pueden cambiar las opciones de audio para seguir los partidos con el relato de distintas figuras regionales.
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De cara al partido entre Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia, los usuarios tendrán hasta dos alternativas de audio para elegir la narración del encuentro. Las opciones, que pueden seleccionarse en dos pasos, están a cargo de periodistas de distintas nacionalidades del staff de DSPORTS.
A continuación, podrás revisar qué periodistas estarán en estos encuentros, así como el paso a paso para cambiar el idioma de los relatos.
El nombre de los relatores para los partidos del Mundial 2026.
¿Cómo puedes cambiar el relato de cada partido en DSPORTS?
En DIRECTV
- Ubícate en el canal que transmite el encuentro.
- Presiona el botón "Info" del control remoto. Es el de color verde en los controles con referencias de colores.
- Selecciona la opción de audio, que además de ofrecer idiomas como inglés o castellano permite elegir la narración de distintos periodistas.
En DGO
- Ubícate en el canal que transmite el encuentro.
- Selecciona el ícono de idioma (cuadrado con dos rayas), ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla.
- Selecciona la opción de audio, que además de ofrecer idiomas como inglés o castellano permite elegir la narración de distintos periodistas.
¡Vamos al Circo!
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