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¿Cansado del relato argentino? Así puedes cambiar el idioma para ver el Mundial 2026 en DSPORTS

Atención, fanáticos. De esta manera podrás cambiar el relato no solo del Argentina vs. Egipto, sino también de todos los partidos del Mundial 2026 que restan por la señal de DSPORTS.

Gary Huaman
Argentina y Colombia jugarán este martes 7 de julio por el Mundial 2026.
Argentina y Colombia jugarán este martes 7 de julio por el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Buenas noticias para los amantes del fútbol. En medio de algunas críticas que recibe la narración argentina durante la cobertura del Mundial 2026, los usuarios pueden cambiar las opciones de audio para seguir los partidos con el relato de distintas figuras regionales.

Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo confirmó que jugó su último Mundial y apuntó: "Antes de mí, Portugal no había ganado nada"

De cara al partido entre Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia, los usuarios tendrán hasta dos alternativas de audio para elegir la narración del encuentro. Las opciones, que pueden seleccionarse en dos pasos, están a cargo de periodistas de distintas nacionalidades del staff de DSPORTS.

A continuación, podrás revisar qué periodistas estarán en estos encuentros, así como el paso a paso para cambiar el idioma de los relatos.

Mundial 2026

El nombre de los relatores para los partidos del Mundial 2026.

¿Cómo puedes cambiar el relato de cada partido en DSPORTS?

En DIRECTV

  • Ubícate en el canal que transmite el encuentro.
  • Presiona el botón "Info" del control remoto. Es el de color verde en los controles con referencias de colores.
  • Selecciona la opción de audio, que además de ofrecer idiomas como inglés o castellano permite elegir la narración de distintos periodistas.

En DGO

  • Ubícate en el canal que transmite el encuentro.
  • Selecciona el ícono de idioma (cuadrado con dos rayas), ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla.
  • Selecciona la opción de audio, que además de ofrecer idiomas como inglés o castellano permite elegir la narración de distintos periodistas.
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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