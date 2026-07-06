Renzo Revoredo y José Carvallo hicieron llorar a Cristiano Ronaldo junto a todo Portugal

Millones de hinchas alrededor del mundo quedaron impactados al conocer que Portugal quedó eliminado del Mundial 2026. Más que por el marcador, muchos se sintieron tristes por Cristiano Ronaldo, ya que disputó su último partido con la selección lusa y, por ende, nunca podrá ser campeón de la Copa del Mundo, al menos como futbolista. En medio de ello, en Perú recordaron una anécdota.

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Al inicio de su carrera como futbolista profesional, el ‘Bicho’ sufrió una durísima derrota ante la selección peruana comandada por figuras como Renzo Revoredo y José Carvallo, quienes hoy se encuentran retirados del balompié. Fue en una competición sub-16.

Ocurrió el 16 de abril del 2001, en el encuentro por el tercer lugar del Torneo Mundial de Montaigu, realizado en Francia, donde Cristiano Ronaldo integraba el combinado de Portugal y terminó enfrentándose a Perú en un duelo que hasta hoy recuerdan nuestros compatriotas.

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal en 2026.

Renzo Revoredo habló sobre Cristiano Ronaldo

En una entrevista con el diario Trome, hace muchos años, Renzo Revoredo contó cómo fue enfrentar a CR7 en el campo de juego. Además, lo más interesante es que la selección peruana logró vencer por 1-0 de forma inesperada.

“No era la figura que es hoy (Cristiano). En esa época no era que se supiese quiénes eran los jugadores que enfrentábamos. Después, más grande, te vas dando cuenta de que enfrentaste a Cristiano Ronaldo. Salió elegido el mejor del torneo y, de hecho, cuando jugamos contra él, se cansó de hacer la bicicleta de Zidane. Marcaba una diferencia enorme”, indicó.