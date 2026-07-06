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El blooper del Mundial 2026: arquero de Estados Unidos cometió tremendo error y Bélgica anotó el 3-1
Matt Freese cometió un grosero error: no pudo sacar el balón jugado, se equivocó a la hora de reventar el balón y Vanaken anotó el 3-1 para la selección de Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.
Ya estamos en las etapas finales del Mundial 2026 y acabamos de tener el blooper del torneo, precisamente en el choque entre Estados Unidos vs. Bélgica. ¿Quién fue el protagonista? Matt Freese, arquero de la selección local.
¡Vamos al Circo!
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