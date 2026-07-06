El blooper del Mundial 2026: arquero de Estados Unidos cometió tremendo error y Bélgica anotó el 3-1

Matt Freese cometió un grosero error: no pudo sacar el balón jugado, se equivocó a la hora de reventar el balón y Vanaken anotó el 3-1 para la selección de Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.