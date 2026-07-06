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El blooper del Mundial 2026: arquero de Estados Unidos cometió tremendo error y Bélgica anotó el 3-1

Matt Freese cometió un grosero error: no pudo sacar el balón jugado, se equivocó a la hora de reventar el balón y Vanaken anotó el 3-1 para la selección de Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Arquero de Estados Unidos cometió un tremendo blooper en el tercer gol de Bélgica.
Arquero de Estados Unidos cometió un tremendo blooper en el tercer gol de Bélgica. | Foto: captura/ESPN
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Ya estamos en las etapas finales del Mundial 2026 y acabamos de tener el blooper del torneo, precisamente en el choque entre Estados Unidos vs. Bélgica. ¿Quién fue el protagonista? Matt Freese, arquero de la selección local.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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