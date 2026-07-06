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¡En los descuentos! Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a la Portugal de Cristiano Ronaldo

En una distracción defensiva de los lusos, Mikel Merino encontró el 1-0 de España ante Portugal de Cristiano Ronaldo por octavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a Portugal.
Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a Portugal. | Foto: DSports
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Cuando el árbitro levantaba el tablero para decir que se jugarán seis minutos más en el España vs Portugal, apareció Mikel Merino para aprovechar una distracción en la defensa lusa y sellar el único tanto que puso a la 'Furia Roja' en los cuartos de final del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España ante Portugal

ASÍ FUE EL GOL DE MIKEL MERINO PARA ESPAÑA

España vs Portugal

Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a Portugal.

Un balón filtrado entre los centrales permitió que Merino quede mano a mano con el portero Costa para definir de gran manera y sellar el 1-0 que le permite al equipo Luis de la Fuente seguir en carrera. Lamento para Portugal y Cristiano Ronaldo, quien le dice adiós a este magno certamen de la FIFA.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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