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¡En los descuentos! Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a la Portugal de Cristiano Ronaldo
En una distracción defensiva de los lusos, Mikel Merino encontró el 1-0 de España ante Portugal de Cristiano Ronaldo por octavos de final del Mundial 2026.
Cuando el árbitro levantaba el tablero para decir que se jugarán seis minutos más en el España vs Portugal, apareció Mikel Merino para aprovechar una distracción en la defensa lusa y sellar el único tanto que puso a la 'Furia Roja' en los cuartos de final del Mundial 2026.
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Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España ante Portugal
ASÍ FUE EL GOL DE MIKEL MERINO PARA ESPAÑA
Gol de Mikel Merino para el 1-0 de España a Portugal.
Un balón filtrado entre los centrales permitió que Merino quede mano a mano con el portero Costa para definir de gran manera y sellar el 1-0 que le permite al equipo Luis de la Fuente seguir en carrera. Lamento para Portugal y Cristiano Ronaldo, quien le dice adiós a este magno certamen de la FIFA.
¡Vamos al Circo!
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