Tras la salida de Pape Thiaw: Campeón del mundo con Francia sería el nuevo DT de Senegal

Tras confirmarse la salida de Pape Thiaw como entrenador de Senegal, la Federación Senegalesa de Fútbol ya busca al nuevo técnico de los Leones de Teranga, con miras al nuevo proceso clasificatorio para el Mundial 2030 y la próxima Copa Africana de Naciones, que se llevará a cabo el próximo año. En ese sentido, la directiva tendría interés en fichar a un campeón del mundo con Francia y leyenda de la Premier League.

¿Quién es el candidato principal para dirigir a Senegal?

Según información de L'Equipe, el principal candidato para dirigir a la selección de Senegal es Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998 y con un amplio recorrido en la Premier League durante su carrera futbolística. El exfutbolista nacido en Dakar (Senegal) estaría en la mira de la directiva africana para reemplazar a Thiaw en el banquillo.

Patrick Vieira podría ser el nuevo DT de Senegal.

Como futbolista, la leyenda de Les Bleus jugó en clubes como Manchester City, Arsenal, Arsenal, Juventus e Inter de Milan y consiguió un total de 18 títulos, 14 a nivel de clubes y 4 con la selección de Francia (un Mundial, una Eurocopa y dos Copas Confederaciones).

Patrick Vieira como entrenador

Luego de su retiro oficial como futbolista en 2011, Patrick Vieira debutó como entrenador en los banquillos del New York City durante las campañas 2015/2016. También dirigió al Niza, Crystal Palace, Racing Estrasburgo y Genoa.

La salida de Pape Thiaw

Como se recuerda, Pape Thiaw dejó de ser entrenador de Senegal tras su participación en el Mundial 2026, donde fue eliminado en dieciseisavos de final a manos de Bélgica. Resultado que desató una serie de cuestionamientos a su gestión. Uno de los que alzó su voz de protesta fue el futbolista Pape Gueye, quien advirtió que no volvería a jugar por Senegal mientras Thiaw y su comando técnico sigan al mando del equipo.