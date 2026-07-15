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Partidos de hoy, jueves 16 de julio: programación, resultados y canales de transmisión
Revisa la programación, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de fútbol que habrán hoy, jueves 16 de julio.
Te brindamos la programación completa de partidos para hoy, jueves 16 de julio, con los horarios y canales de transmisión. Tendremos mucha acción en torneos como la Europa League, Brasileirao, Copa Argentina y más, aunque no habrá Mundial 2026 hasta el fin de semana.
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Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv
|12.30 p. m.
|Digi Sport 1 Romania, 2+2, Digi Online
|Derry City vs CSKA Sofia
|12.30 p. m.
|Club Channel (home), Diema Sport
|Aluminij vs Sheriff
|1.00 p. m.
|SportKlub 1 Slovenia, MAXtv To Go
|Ferencváros vs Vojvodina
|1.15 p. m.
|M4 Sports, Arena Sport 1 Slovenia
|Žilina vs Hajduk Split
|1.30 p. m.
|MAXtv To Go, Šport
|Vestri vs Qarabağ
|3.00 p. m.
|CBC Sport Azerbaijan, SÝN Sport Ísland
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Aucas vs Independiente del Valle
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Orense vs Emelec
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|ABB vs Independiente Petrolero
|2.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Botafogo vs Santos
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
|Vitória vs Vasco da Gama
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Club vs Defensa y Justicia
|4.45 p. m.
|TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina
|Sarmiento vs Boca Juniors
|7.45 p. m.
|TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina
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