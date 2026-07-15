0
LO ÚLTIMO
España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Partidos de hoy, jueves 16 de julio: programación, resultados y canales de transmisión

Revisa la programación, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de fútbol que habrán hoy, jueves 16 de julio.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, jueves 16 de julio.
Partidos de hoy, jueves 16 de julio. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Te brindamos la programación completa de partidos para hoy, jueves 16 de julio, con los horarios y canales de transmisión. Tendremos mucha acción en torneos como la Europa League, Brasileirao, Copa Argentina y más, aunque no habrá Mundial 2026 hasta el fin de semana.

Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron tenso cruce.

PUEDES VER: Revelan lo que Lionel Messi y Jude Bellingham se dijeron en tenso cruce durante el Argentina vs Inglaterra

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv12.30 p. m.Digi Sport 1 Romania, 2+2, Digi Online
Derry City vs CSKA Sofia12.30 p. m.Club Channel (home), Diema Sport
Aluminij vs Sheriff1.00 p. m.SportKlub 1 Slovenia, MAXtv To Go
Ferencváros vs Vojvodina1.15 p. m.M4 Sports, Arena Sport 1 Slovenia
Žilina vs Hajduk Split1.30 p. m.MAXtv To Go, Šport
Vestri vs Qarabağ3.00 p. m.CBC Sport Azerbaijan, SÝN Sport Ísland

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Aucas vs Independiente del Valle4.30 p. m.Zapping Sports
Orense vs Emelec7.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
ABB vs Independiente Petrolero2.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Botafogo vs Santos5.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record
Vitória vs Vasco da Gama5.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Racing Club vs Defensa y Justicia4.45 p. m.TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina
Sarmiento vs Boca Juniors7.45 p. m.TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Revelan lo que Lionel Messi y Jude Bellingham se dijeron en tenso cruce durante el Argentina vs Inglaterra

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano