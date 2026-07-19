El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina por la final del Mundial - VIDEO

¡Polémica en la final! La selección española había encontrado el primer gol del partido en los tiempos extra por medio de Nico Williams. El extremo apareció dentro del área y había aprovechado una serie de rebotes para apagar los sueños de Argentina. Sin embargo, el árbitro anuló la anotación por una polémica falta que despertó la furia en la Roja

El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina