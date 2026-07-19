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El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina por la final del Mundial - VIDEO

Nico Williams se hizo presente en el área para adelantar a España ante Argentina en la final del Mundial, pero el árbitro anuló el gol por una polémica falta.

Angel Curo
El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina
El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina | Captura DSports | Composición: Líbero
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¡Polémica en la final! La selección española había encontrado el primer gol del partido en los tiempos extra por medio de Nico Williams. El extremo apareció dentro del área y había aprovechado una serie de rebotes para apagar los sueños de Argentina. Sin embargo, el árbitro anuló la anotación por una polémica falta que despertó la furia en la Roja

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El polémico gol anulado a Nico Williams con España ante Argentina

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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