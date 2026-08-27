Javier Zanetti, Roberto Carlos y Cafú tomaron drástica medida con Infantino al mando de la FIFA

Figuras históricas del fútbol internacional como Cafú, Roberto Carlos y Javier Zanetti manifestaron su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y resaltaron la evolución que ha experimentado el máximo organismo del fútbol durante los últimos diez años.

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Javier Zanetti, Roberto Carlos y Cafú tomaron fuerte decisión con Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Cafú puso especial énfasis en el protagonismo que han ganado los exjugadores y futbolistas dentro de las diferentes estructuras vinculadas al desarrollo del fútbol mundial. El brasileño destacó que ahora cuentan con mayores espacios para aportar sus experiencias y opiniones en decisiones relacionadas con este deporte.

“En los últimos diez años hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía”, sostuvo el excapitán de la selección brasileña.

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Roberto Carlos también valoró que los futbolistas tengan actualmente una participación más activa en proyectos, comités y grupos de trabajo vinculados al fútbol internacional. Desde su perspectiva, esta apertura permitió que las experiencias y propuestas de quienes estuvieron dentro de las canchas sean tomadas en cuenta.

“Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proyectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas iniciativas en beneficio del fútbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación”, afirmó.

Javier Pastore, Esteban Cambiasso y Samuel Eto’o también apoyan a Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Otras leyendas como Javier Pastore, Esteban Cambiasso y Samuel Eto’o coincidieron con esta visión y mostraron su disposición para seguir colaborando con iniciativas que busquen aprovechar la influencia del fútbol para generar nuevas oportunidades alrededor del mundo. Las leyendas consideran que el deporte puede continuar teniendo un impacto positivo en diferentes comunidades y sociedades.

“Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol”, concluyeron.