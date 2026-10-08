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Partidos de hoy, viernes 9 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Este viernes 9 de octubre, la agenda deportiva incluye importantes partidos en la Liga 1, así como en torneos de España, Alemania y Argentina. Conoce todos los detalles.
Repasa la recargada agenda deportiva con los principales partidos de este viernes 9 de octubre. Continúa la acción de la Liga 1, además habrá duelos en otros torneos como España, Alemania y Argentina. A continuación, conoce la programación de los encuentros y dónde puedes verlos.
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Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
|L1 MAX
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Borussia Dortmund vs Werder Bremen
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Málaga vs Espanyol
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Moreirense vs Gil Vicente
|V+
|14:15
|Sporting Braga vs Sporting Lisboa
|DSports
Partidos de hoy por Eredivisie
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|PSV vs Heerenveen
|Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Aldosivi vs Sarmiento
|Fanatiz
|16:00
|Gimnasia LP vs Atlético Tucumán
|Disney+
|17:30
|Instituto vs Boca Juniors
|ESPN, Disney+
|19:45
|Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
|Fanatiz
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs León
|TUDN
|22:00
|Tigres vs Toluca
|FOX Sports 2
Partidos de hoy por Liga Dimayor
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Alianza vs Águilas Doradas
|Win Sports, Win Play
|20:10
|Once Caldas vs Llaneros
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Montevideo City vs Danubio
|Disney+
|18:00
|Maldonado vs Liverpool
|Disney+
Horarios corresponden a Perú.
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