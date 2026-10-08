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Partidos de hoy, viernes 9 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este viernes 9 de octubre, la agenda deportiva incluye importantes partidos en la Liga 1, así como en torneos de España, Alemania y Argentina. Conoce todos los detalles.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy viernes 9 de octubre
Partidos de hoy viernes 9 de octubre | Composición: LÍBERO
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Repasa la recargada agenda deportiva con los principales partidos de este viernes 9 de octubre. Continúa la acción de la Liga 1, además habrá duelos en otros torneos como España, Alemania y Argentina. A continuación, conoce la programación de los encuentros y dónde puedes verlos.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan por el Clausura Argentino

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Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
20:00Deportivo Garcilaso vs Sport HuancayoL1 MAX

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
13:30Borussia Dortmund vs Werder BremenDisney+

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
14:00Málaga vs EspanyolESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
12:45Moreirense vs Gil VicenteV+
14:15Sporting Braga vs Sporting LisboaDSports

Partidos de hoy por Eredivisie

HorariosPartidosCanales
13:00PSV vs HeerenveenDisney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
12:30Aldosivi vs SarmientoFanatiz
16:00Gimnasia LP vs Atlético TucumánDisney+
17:30Instituto vs Boca JuniorsESPN, Disney+
19:45Unión Santa Fe vs Defensa y JusticiaFanatiz

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs LeónTUDN
22:00Tigres vs TolucaFOX Sports 2

Partidos de hoy por Liga Dimayor

HorariosPartidosCanales
18:00Alianza vs Águilas DoradasWin Sports, Win Play
20:10Once Caldas vs LlanerosWin Sports, Win Play

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
15:00Montevideo City vs DanubioDisney+
18:00Maldonado vs LiverpoolDisney+

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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