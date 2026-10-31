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¿A que hora juega Cerro Porteño vs Olimpia por clasico paraguayo y dónde verlo?
Acá podrás revisar todo acerca del clásico guaraní Cerro Porteño vs Olimpia por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
El fútbol paraguayo se paraliza con una nueva edición del superclásico. Este domingo 1 de noviembre, Cerro Porteño recibe a Club Olimpia en el Estadio General Pablo Rojas (La Nueva Olla) por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
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El Ciclón llega entonado tras lograr una contundente victoria por 3-1 como visitante ante San Lorenzo, sumada a la clasificación conseguida semanas atrás a las semifinales de la Copa Paraguay tras derrotar en penales al mismo rival. Por su parte, el Decano busca dar el golpe en territorio ajeno para mantenerse en la pelea directa de la tabla de posiciones.
En sus últimas presentaciones por Liga, Cerro Porteño acumula un triunfo frente a Luqueño (3-0), un empate ante Ameliano (2-2) y la reciente alegría ante San Lorenzo. Olimpia, en tanto, ha mostrado solidez en casa e intenta trasladar ese rendimiento a condición de visitante para no ceder puntos clave en esta recta final del certamen.
El recuerdo más reciente de este histórico enfrentamiento favorece al conjunto franjeado. El último clásico se disputó el pasado 23 de agosto por la sexta fecha del Clausura en el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, donde Olimpia se impuso 2-1 con una remontada memorable.
¿Cuándo juegan Cerro Porteño vs Olimpia por el clásico de Paraguay?
El clásico de Paraguay Cerro Porteño vs Olimpia está pactado para este domingo 1 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas (La Nueva Olla).
¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Olimpia por el clásico de Paraguay
El enfrentamiento Cerro Porteño vs Olimpia está pactado para que empiece a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora paraguaya).
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia por el clásico de Paraguay?
La transmisión del clásico guaraní Cerro Porteño vs Olimpia estará a cargo del canal DSports para la región de Argentina, mientras que en Perú se podrá ver a través de Tigo Sports.
Cerro Porteño vs Olimpia: últimos clásicos
- Olimpia 2-1 Cerro Porteño
- Olimpia 3-0 Cerro Porteño
- Cerro Porteño 0-1 Olimpia
- Cerro Porteño 1-1 Olimpia
- Olimpia 2-3 Cerro Porteño.
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