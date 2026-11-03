El fútbol español atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida a los 30 años luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido frente al FC Andorra. El futbolista permaneció internado en cuidados intensivos, pero no logró recuperarse de las lesiones. En esta nota te mostramos su historia y trayectoria deportiva de este jugador formado en el Leganés.

¿Quién fue Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996 y desarrolló toda su trayectoria futbolística en España. Inició su camino en las divisiones formativas de Leganés y pasó por diferentes equipos, como Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas CF, antes de fichar por el CD Castellón. En julio de 2025 llegó al CD Tenerife, donde afrontó una nueva etapa en la Segunda División española.

¿Qué ocurrió con Jesús de Miguel Alameda en el encuentro ante el Andorra?

Durante el duelo, De Miguel recibió un golpe en una acción con Jesús Owono. El futbolista fue atendido y trasladado a un centro médico, pero falleció al día siguiente. La secuencia llevó a las autoridades a abrir diligencias para esclarecer lo ocurrido, sin que ello confirme responsabilidad penal del arquero.

Tras conocerse la noticia, el Tenerife y el FC Andorra expresaron sus condolencias y el fútbol español manifestó su pesar. La investigación deberá establecer los detalles médicos y las circunstancias del episodio.

Jesús De Miguel Alameda falleció tras una fuerte entrada de Jesús Owono

Jesús Owono borró sus redes sociales

Cabe precisar que Jesús Owono, arquero del FC Andorra, desactivó sus redes sociales luego de recibir insultos y mensajes ofensivos tras el choque con Jesús de Miguel. Asimismo, según informó el medio español COPE, el guardameta tenía la intención de comunicarse en privado con los familiares del delantero para expresarles sus disculpas y brindarles su apoyo antes de realizar algún pronunciamiento público.

Trayectoria de Jesús de Miguel Alameda