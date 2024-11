Champions League: Sheriff y la historia detrás su clasificación a la fase de grupos

¿Pero sabías que el Sheriff no pertenece a ningún país? Sí, aunque no lo creas, el equipo de Gustavo Dulanto tiene una historia breve, aunque muy especial: nació en el año 1997 fruto de una inversión del conglomerado empresarial en Tiráspol, capital del estado independiente de Transnistria, la cual es vista como "región no existente" por algunos países de la comunidad internacional y es considerada por Moldavia como una región autónoma con un estatus jurídico.