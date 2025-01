Champions: Juventus se clasificó a los octavos de final tras vencer 4-2 al Zenit

Juventus vs. Zenit

Zenit juega con mucho oficio. De momento, Juventus no la puede tener.

9' El palo le dice no a Dybala

Juvenus quiere más y está cerca de ampliar su ventaja. No reacciona Zenit.

Centro que parecía no llevar peligro, pero Bonucci la desvió y acabó anotando en propia puerta.

Morata convirtio, pero tanto no valió ya que hubo offside.

Esta vez Dybala no falló y anotó el segundo a favor de la 'Vecchia Signora' desde tiro penal.

Remate de Claudinho y el meta Szczęsny le dice no al Zenit.

Zenit , por su parte, se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 3 unidades y hasta ahora no ha logrado tener una buena campaña en la Liga de Campeones. Los rusos están obligados a tomarse una revancha con la 'Juve' para no complicar su pase a los octavos de final del torneo.

