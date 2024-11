Sheriff y Shakhtar igualaron 1-1 en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League

No se sacaron ventaja, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol empataron 1-1 en el marco de la jornada 6 por la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. El atacante brasileño Fernando abrió el marcador al minuto 42' de la primera parte. Sin embargo, Boban Nikolov puso el tanto de la paridad a los 90+3'.

Con este resultado, el cuadro de Gustavo Dulanto aseguró el tercer puesto en el Grupo D con 7 puntos y accedió a la Europa League. Por otro lado, Shakhtar Donetsk acabó último en su serie con tan solo 2 unidades en 6 partidos y no disputará más encuentros a nivel continental.

El equipo de Gustavo Dulanto quiere cerrar de la mejor forma la fase de grupos de la Champions League . El humilde Sheriff ya ha hecho historia en el torneo de clubes más importante de Europa. A pesar de no clasificarse a octavos, le ganó al Real Madrid en su propia cancha y también consiguió seguir en torneos internacionales .

Los dos triunfazos que consiguió ante los 'merengues' y Shakthar le permitieron meterse a la Europa League a falta de una jornada para que acabe su participación en Champions . Más allá de no ganar hace tres juegos, confían en dar el golpe en tierras ucranianas.

El cuadro moldavo, que ya está en Járkov, llegó con la maleta cargada de ilusiones, aunque no se ha confirmado si irá con todas sus estrellas desde el arranque por lo que podría presentar un equipo mixto entre titulares y suplentes. Incluso, Gustavo Dulanto no ha sido confirmado como titular.

Sheriff acabará tercero pase lo que pase en la última fecha del Grupo D.

