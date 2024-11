Xavi Hernández criticó a jugadores de Barcelona tras eliminación de Champions League

Barcelona cayó 3-0 frente al Bayern Múnich en la última fecha de la fase de grupos y quedó eliminado de la Champions League . A pesar de que el Allianz Arena no contó con público por el aumentos de contagios Covid-19, los bávaros no tuvieron problemas en golear al conjunto español. Los resultados jugaron en contra para los 'azulgranas' y, por esa razón, recibieron infinidades de críticas, hasta del mismo entrenador.

Xavi Hernández no pudo ocultar su frustración tras lo sucedido en Alemania y lo reflejó en sus declaraciones cuando le ir a conferencia de prensa al término del compromiso. "Algunos no entienden lo que significa jugar en Barcelona", dijo el director técnico.

Los cuestionamientos al equipo de Xavi no fue precisamente por lo táctico, sino por la actitud que mostraron los jugadores cuando todavía faltaba mucho para que termine el partido. Los 'azulgranas' intentaron buscar un resultado más parejo cuando inició el segundo tiempo, pero duró muy poco, ya que minutos más tarde varios pareció que bajaron los brazos.

El lenguaje no verbal del ex futbolista y ahora encargado de dirigir al Barça no cambió para nada luego del duelo ante el Bayern, sobre todo porque el comando técnico esperó ver batalla en Múnich. Por ello, creen que es momento de tomar decisiones importantes y en beneficio del equipo. La eliminación de la 'Orejona' va traer consecuencias y, desde España, indican que Hernández le ha comunicado inmediatamente a la directiva los radiales cambios que tiene en mente para el futuro.