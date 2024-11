Champions League: cuándo y cómo ver los emparejamientos por los cuartos de final

Este miércoles 9 de marzo se conocerán otros dos equipos que lleguen a esta etapa final de la Champions. Dichos conjuntos saldrán de los duelos entre Real Madrid vs. PSG y Manchester City vs. Sporting de Lisboa .

Hay que resaltar que los otros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Champions League se conocerán en la siguiente semana, cuando salgan los ganadores del Manchester United vs. Atlético de Madrid, Ajax vs. Benfica, Juventus vs. Villarreal y LOSC vs. Chelsea.