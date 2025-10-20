- Hoy:
¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético de Madrid y dónde ver la Champions League EN VIVO?
Conoce a qué hora, en qué canal y dónde se podrá ver el partido entre el Arsenal y Atlético de Madrid por la Champions League 2025.
Desde el Emirates Stadium, Arsenal y Atlético de Madrid se estarán enfrentando este martes 21 de octubre por la UEFA Champions League. Ambos equipos vienen de obtener buenos resultados en sus respectivas ligas.
¿A qué hora juegan Arsenal vs Atlético de Madrid?
Revisa cuáles son los horarios para ver el partido entre Arsenal vs Atlético de Madrid por la fecha 3 de la Champions League desde diferentes partes de todo el mundo.
- México: 13:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Arsenal vs Atlético de Madrid?
El partido entre Arsenal vs Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por la señal en vivo de ESPN en toda Latinoamérica. Asimismo, se podrá seguir el minuto a minuto desde la plataforma de streaming de Disney Plus.
- Argentina: Disney+ Premium ArgentinaESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go SBT
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte, ESPN Norte
- Ecuador Disney+: Premium Sur, ESPN 5 Sur
- México: Max Mexico, TNT Go, Amazon Prime Video, TNT Sports
- Panamá: Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte, Rush Sports
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Puerto Rico: ViX, NAICOM, UniMás
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- USA: Paramount+, TUDN.com Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA, UniMás
Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid
En la Premier League, Arsenal se afianza como líder absoluto con 19 puntos seguido de Manchester City, Liverpool y Bournemouth. Los dirigidos por Arteta vienen de una racha de 5 victorias seguidas y su buen momento es innegable. Las bajas serán Gabriel Jesus, Havertz, Madueke y Odegaard.
La situación en el Atlético de Madrid es diferentes y es que los dirigidos por el 'Cholo' Simeone están en la cuarta posición con 16 puntos superados por el Real Madrid, Barcelona y Villarreal. En su último partido, antes de enfrentarse al Arsenal, superaron por la mínima a Osasuna como locales. El equipo español tendrá las bajas de Cardoso y Nico González.
