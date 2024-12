Venezuela cayó por 1-0 y quedó eliminada de la Copa América

Ver TLT EN VIVO, Venezuela vs Perú desde las 16.00 horas de Lima y 17.00 horas de Caracas, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, por la fecha 5 del Grupo B de la Copa América 2021. Podrás seguir la transmisión mediante DirecTV Sports, América TV, TLT y VC Sports, así como GRATIS POR INTERNET a través de DirecTV Go, América TV Go y Libero.pe.