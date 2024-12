Argentina campeón: ¿Lionel Messi jugó la final lesionado? Scaloni lo revela

"Cuántas veces él intentó no seguir por todas las frustraciones, por todo lo que le había sucedido, y no tiró la toalla y al final lo consiguió. Y eso es algo que hay que remarcar (...) Si todos los argentinos supieran la manera que él jugó esta Copa América, lo querrían todavía más, no tengo ningún tipo de dudas", sostuvo el técnico que minutos del partido señaló para ESPN que Messi acusaba problemas en los isquiotibiales.