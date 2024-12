Messi tras ganar la Copa América: "Era una espina que tenía con mi selección"

¡Está totalmente feliz! Tras haber logrado la Copa América 2021 , Lionel Messi no dudo en revelar que, se siente muy feliz de haber conseguido su primer trofeo con Argentina , por lo que atinó a confesar que "era una espina que tenía con su país".

De igual manera, el astro argentino aseguró que, esta copa no habría sido posible sin todo el grupo de jugadores de la Albiceleste, ya que todos miraron para adelante con el fin de que llegue este día.

"Es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz", sentenció.